ميناء دمياط: استقبال 20 سفينة ومغادرة 14 أخرى خلال 24 ساعة

أصدَر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميًا، جاء فيه أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 20 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة، منها السفينة «NEW GEMINI» والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 97 مترًا وعرضها 14 مترًا، والقادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ4804 أطنان من القمح.

كما استقبل الميناء السفينة «CAPE SCOTT» ويبلغ طولها 177 مترًا وعرضها 26 مترًا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ14 ألف طن من القمح، والسفينة «AEGEA» و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 مترًا وعرضها 32 مترًا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ66 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع العامة 34616 طنا

يأتي ذلك تأكّيداً لجاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34616 طن تشمل : 2774 طن كلينكر و9696 طن يوريا و4100 طن علف و450 طن مولاس و17596 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36193 طنا تشمل 609 طن خشب زان و4500 طن سكر و4835 طن خردة و22605 طن قمح و3232 طن حديد و412 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 589 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3993 حاوية مكافئة.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 589 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 7620 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281448 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4356 شاحنة.