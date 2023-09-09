تداول 66 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في ميناء دمياط اليوم

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 35 سفينة .

وبحسب بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31192 طنا، تشمل 12678 طن كلينكر، و3724 طن رمل، و5048 طن يوريا، و9742 طن بضائع متنوعة.

حركة الواردات

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35098 طنا، تشمل 4000 طن سكر، و10307 طن خردة، و14880 طن قمح، و4511 طن حديد، و1400 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 160 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 88 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3474 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8795 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 261064 طنًا ، وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3140 شاحنة.