«Oppenheimer» في المركز الثالث للأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023

يواصل فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، رحلته في شباك التذاكر للشهر الثاني على التوالي، بالرغم من تراجعه في شباك الإيرادات اليومي، إذ حقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغ 890.9 مليون دولار ليصعد الفيلم إلى المركز الثالث في قائمة أعلى أفلام تحقيقا للإيرادات في 2023 حول العالم.

ونجح فيلم «Oppenheimer» في التفوق على فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» الذي تراجع من المركز الثالث إلى الرابع في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في 2023، بإيرادات بلغت 845.5 مليون دولار.

قائمة Top 5 لأعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في 2023

ويعتبر فيلم «Barbie» في المركز الأول في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023، بعد ما حقق إيرادات بلغت مليار و402 مليون دولار في 52 يوما في السينمات، بينما يأتي في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros. Movie» الذي حقق مليارا و360 مليون دولار، أما المركز الخامس من نصيب الجزء العاشر من سلسلة «Fast & Furious» بعنوان «Fast X» الذي حقق 704 مليون دولار.