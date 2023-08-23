فيلم «Barbie» يعود إلى صدارة شباك التذاكر الأمريكي بعد تراجعه

عاد فيلم «Barbie» إلى صدارة شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، مرة أخرى، وذلك بعد تراجعه إلى المركز الثاني لعدة أيام بعد طرح فيلم «Blue Beetle»، إذ حقق الأول 2.6 مليون دولار، مقابل 2.1 مليون دولار حققها فيلم البطل الخارق «Blue Beetle»، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم «Barbie» محليا لتصل لـ 569.4 مليون دولار، بينما حقق الفيلم في السوق الخارجي 713.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي الإيرادات الكلية للفيلم لتصل لـ مليار و283 مليون دولار، مما يقرب الفيلم من لقب الفيلم الأعلى إيراد على مستوى العالم في 2023، بعد تغلبه على فيلم «The Super Mario Bros. Movie» الذي يحتل المركز الأول بـ مليار و358 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Barbie»

تدور أحداث فيلم «Barbie» حول الدمية «باربي» التي تتعرض لـ أزمة وجودية وتتطر للسقر من عالم «باربي لاند» إلى العالم الحقيقي حتى تستطيع الإجابة على التساؤلات التي تسببت في تغيير حياتها.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود: مارجوت روبي، رايان جوسلينج، أمريكا فيرارا، ويل فريل، مايكل سيرا، وسيمو ليو.