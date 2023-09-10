فيلم «Barbie» يتراجع إلى المركز الرابع في شباك التذاكر الأمريكي

تراجع فيلم «Barbie» إلى المركز الرابع في شباك التذاكر الأمريكي للمرة الأولى منذ طرحه في دور العرض السينمائي في 21 يوليو المقبل، محققا إيرادات يومية 1.4 مليون دولار، بينما وصل إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم لـ616 مليون دولار، أما الإيرادات الكلية فوصلت لـ مليار و387 مليون دولار.

وجاء فيلم الرعب «The Nun II» في المركز الأول بقائمة الإيرادات في يومه الأول بالسينمات محققا 13.1 مليون دولار، بينما كان المركز الثاني من نصيب فيلم «My Big Fat Greek Wedding 3» الذي حقق في يومه الأول 3.7 مليون دولار.

تراجع «The Equalizer 3» و«Oppenheimer» في شباك التذاكر الأمريكي

وتراجع فيلم «The Equalizer 3» إلى المركز الثالث بعد ما حافظ على تواجده في الصدارة لمدة أسبوع، محققا 3.4 مليون دولار، أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم «Gran Turismo» الذي لم يحقق سوى 900 ألف دولار، كما تراجع فيلم «Oppenheimer» من المركز الرابع إلى المركز السابع في قائمة الإيرادات محققا 800 ألف دولار.