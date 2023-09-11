أستاذ بجامعة عين شمس: كارت الفلاح يضمن وصول الدعم للمزارع

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن كارت الفلاح يعتبر بديلًا عن الحيازة الورقية، والتي كان ينتج عنها بعض المشاكل، كما أن الفلاح كان يبذل مجهودًا كبيرًا حتى يحصل على الدعم الذي يستحقه، موضحًا أن هذه المنظومة أتاحت للدولة قاعدة معلوماتية تستطيع من خلالها توزيع الدعم.

كارت الفلاح نقطة نظام وضمان لوصول الدعم لمستحقيه

وأضاف «أبو اليزيد» في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن القول بأن كارت الفلاح هو بمثابة نقطة نظام وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحتى لا يذهب لغير المستحقين، وعدم السماح بالمتاجرة به في السوق السوداء.

ربط الكارت بالقروض الميسرة

وأشار الى أن الدولة ربطت الكارت بالقروض الميسرة التي يحصل عليها المزارع من البنك المصري الزراعي، والتي يدفعها على أجل طويل، وبالتالي كل ما هو له علاقة بالصرف للفلاح سيكون مرتبطًا بذلك الكارت، ما يمنع حدوث تسرب لمنظومة الدعم.