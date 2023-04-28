«زراعة الغربية»: منظومة كارت الفلاح تحد من صرف الأسمدة دون وجه حق

قال الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظة الغربية، إنّ الغربية كانت المحافظة التي لها السبق في منظومة كارت الفلاح، موضحًا: «هذه التجربة كانت ناجحة تماما وتم تنفيذ منظومة الكروت الخاصة بمزارعي المحافظة وجرى استخدامها منذ عام 2019»، لافتًا إلى أن هذه المنظومة ستحد من عملية صرف الأسمدة المدعمة دون وجه حق، وبخاصة أن سعر طن السماد المدعم يبلغ 4500 جنيه، مقابل 13 ألف جنيه أو 14 ألف جنيه للسماد الحر.

وأضاف أبو شادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنه جرى تحديث هذا الكارت وأصبح عبارة عن كارت ميزة، وهو كارت مدفوعات يستخدم في إضافة أي مبلغ مالي وسداد أي مستحقات مالية خاصة بالمزارع في أي جهة من الجهات.

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظة الغربية: «الحوكمة التي تتم من أجل صرف الأسمدة المدعمة التي تدعمها الدولة بمبالغ كبيرة جدا للمزارعين يتم التحكم فيه عن طريق هذا الكارت، حيث يتم إدخال المحصول المنزرع على التابلت الذي جرى ربطه بالجمعية الزراعية، وعندما يتم إدخال نوع المحصول يتم تحديد الكميات التي يتم صرفها، وما على المزارع إلا التوجه بالكارت إلى الجمعية الزراعية ويتم إدخاله على الماكينة الموجودة داخل الجمعية الزراعية مثلما يحدث في منظومة atm».