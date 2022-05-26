الزراعة: ميكنة عمليات توريد المحاصيل عبر «كارت الفلاح» في العام المقبل

قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ كارت الفلاح بدأ العمل عليه في عام 2016، وأطلق رسميا في عام 2019، وتم تعميمه على مستوى الجمهورية منذ عام تقريبا.

إضافة بطاقة ميزا لكارت الفلاح

أضاف يوسف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «أضيف كارت ميزة إلى نفس كارت الفلاح، وسيتضمن هذا الكارت حصر ما يزرعه الفلاح، ومعلوماته، والأسمدة التي يستخدمها».

وأكد أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة، تقدم للفلاح كل الخدمات، مثل التقاوي والأسمدة والإرشاد والمحاضرات والحقول الإرشادية، وذلك قبل تطبيق الميكنة.

خطة لميكنة أموال التوريد للفلاح

أشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة، إلى أنّ الوزارة تتطلع في الفترة المقبلة، إلى إضافة كل ما يخص الفلاح على هذا الكارت، مثل: القروض، بعد إلحاق كارت ميزة بكارت الفلاح، حتى يستخدمه في الأمور العادية، مثل المعاملات المالية: «نستهدف أن يحصل الفلاح في الموسم القادم، على أموال التوريد بالميكنة، وأن تكون العملية بالكامل مميكنة».

4.5 مليون حيازة بمنظومة كارت الفلاح

أوضح يوسف، أن الوزارة تسجل الحيازة لديها في الدفاتر، ويتم إصدار كارت لها، طالما وُجد الرقم القومي، متابعًا: «حتى اليوم أصدرنا أكثر من 4.5 مليون حيازة في المنظومة، ونوجه المواطنين إلى فروع البنوك، وسيكون هذا التوجه في شهر يونيو المقبل».