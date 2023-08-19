«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوي في أول أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2022 - 2023، في أولى أيامها صباح اليوم السبت، من داخل مجمع لجنة كفر الشيخ الثانوي بنين، التي تحتوي على 12 لجنة منها 6 لجان للقسم العلمي، و6 لجان للقسم الأدبي، وتضم اللجنة معها طلاب معهد كفر الشيخ النموذجي، ولجان معهد روينة، ومسير الثانوي بنين، وتُعقد اللجنة بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين.

توفير البيئة والجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بشكل مثالي

ونوه رئيس المنطقة خلال جولته على توفير البيئة والجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بشكل مثالي، بما يُحقق لهم سبل الراحة والتركيز، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها

وحرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على التساؤل مع الطلاب حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدّد على منع الغش نهائياً والتصدي لكل أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، ومتابعة تواجد الموجهين ورجال الأمن وكذا أعضاء المتابعة الميدانية بداخل هذه اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

كما وجّه رئيس المنطقة أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، مشيراً إلى أنّه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجهها، والتعامل معها بشكل فوري على مدار اليوم.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الفقه والجبر

يذكر أنّه استهلت اليوم امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد، ولم ترصد غرفة عمليات المنطقة أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

تجهيز 20 لجنة رئيسية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

وجرى تجهيز 20 لجنة رئيسية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية تضم 94 لجنة فرعية، حيث يؤدي امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 1853 طالباً بالقسم الأدبي، وعدد 969 طالباً بالقسم العلمي بإجمالي 2822 طالباً وطالبة للقسمين.