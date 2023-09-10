«التضامن» تنظم الاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات.. ما دورها؟

ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات، الذي عقد بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والأوقاف والتنمية المحلية ومشيخة الأزهر الشريف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد العام للغرف التجارية وخبراء بمجال الطفولة المبكرة.

تحسين مستوى الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن انعقاد اللجنة يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، ومنها تحسين مستوى الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال والتي تم ترجمتها في رؤية مصر 2030 تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزارة أنه تأكيدًا على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، تم إطلاق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع «ضمان التعلم مدى الحياة» الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.

ويقوم البرنامج القومي على أربعة مكونات أساسية، وهي تطوير البيئة الفيزيقية لحضانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضع منهج نموذجي للحضانات، وبناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، والتشبيك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة.

الحضانة أصبحت تشكل منظومة للمرأة والطفل

وأوضحت التضامن الاجتماعي، أن الحضانة أصبحت تشكل منظومة للمرأة والطفل في إطار الاستثمار في البشر، وتم الانتهاء من إعداد منهج خاص بهذه المرحلة العمرية كمنهج نموذجي لحضانات الطفولة المبكرة يتوائم مع معايير التنشئة المتكاملة والتربية الحديثة والإيجابية، وتم تطوير وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانات في مصر، مشيرة للبرامج المكملة لهذه المنظومة من الألف يوم الأولى في حياة الأم والطفل وبرنامج التربية الإيجابية مشاركة وبرامج 2 كفاية ومودة التي تعمل على دعم الكيان الأسري.

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن للحضانات وعرض الصعوبات والتحديات التي تواجه الحضانات والتوسع في الحضانات بالقطاعات المختلفة، مع رصد ما يلزم من تيسيرات لإنشاء الحضانات خاصة فيما يتعلق بشروط التراخيص والحماية المدنية، حيث دعت القباج أعضاء اللجنة إلى تقديم ما يلزم من تيسيرات في هذا الإطار في ضوء الاهتمام بتنشئة جيدة للطفل.

كما طرح الاجتماع إمكانية الاستفادة من حضانات الأزهر وزارة التربية والتعليم والأوقاف خلال فترة الإجازة الصيفية والتأكيد على دراسة إنشاء الحضانات المنزلية بالإطلاع على التجارب الدولية المقارنة الناجحة في ذات الشأن والتي من شأنها توفير فرصة عمل للسيدات والتوسع في الحضانات الخاصة بذوي الإعاقة، والتعاون بين أعضاء اللجنة لعمل حصر كامل بالحضانات والاستفادة من مزايا الإقراض من بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء الحضانات والذى يصل إلى مليون جنيه بفائدة بسيطة.