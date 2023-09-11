رئيس «القومي للإعاقة»: مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات واجب وطني

قالت الدكتورة ايمان كريم، رئيس المجلس القومي للإعاقة إن وزارة التضامن الاجتماعي تحمل على عاتقها الكثير من المسؤوليات، لتوفير كل السبل لذوي الهمم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لممارسة حقوقهم السياسية، مؤكدة أنه واجب وطني للحث على المشاركة الفعالة في الانتخابات.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي بوزارة التضامن الاجتماعي على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل العملية الانتخابية لذوي الهمم والإعاقة، أن القانون أوضح قواعد عديدة، وبدور المجلس القومي، هو التواصل مع ذوي الإعاقة، ونقل كل احتياجاتهم وما يتمنونه، موضحة أن لديهم الدافع الداخلي ليصبحوا جزءا من هذه الدولة.

وأكدت أن البرتوكول سيكون مختصا بالانتخابات الرئاسية ثم انتخابات المحليات، مشيرة إلى أن الإتاحة مهمة ليعرفوا بهذا الحق لكل من لديه الاستحقاق الانتخابات.

ولفتت إلى أن المجلس يفكر الآن في عمل توعية شاملة بالاستعانة مع وزارة التضامن من خلال المتطوعين للاستفادة من كل الخبرات الفنية، بغرف عمليات الشباب لتدريب أكبر عدد داخل المجلس القومي للإعاقة بغرف العمليات من الشباب، للمساعدة في المشاركة مع الدولة، وأن يكون للمعاقين دور في الانتخابات.