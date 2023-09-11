للمرة الثانية.. محافظ المنوفية يخفض درجات القبول بالثانوي العام

وافق اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على النزول بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024، وذلك من مجموع 230 درجة إلى 228 درجة للثانوي العام والرياضى، و203 درجات إلى 195 درجة للثانوى العام خدمات، و205 درجات إلى 200 درجة للثانوى العام الخاص، وذلك للمرة الثانية على التوالى بعدد من المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، التي لم تستكمل الكثافة بها حرصًا على مصلحة الطلاب وتخفيفًا على أولياء الأمور.

تخفيض درجات القبول في الثانوي العام بالمنوفية

أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي «العام - الرياضي - الخدمات - الخاص»، ببعض المدارس بنطاق المحافظة، وهي: «مدارس اصطباري الثانوية – بخاتي الثانوية – شنوان الثانوية – ذكي بدر الثانوية – إسلام نجم الثانوية بزوير بإدارة شبين الكوم التعليمية، ناصف طاحون الثانوية – كفر الحما الثانوية – دروة الثانوية – ساقية أبو شعرة الثانوية – شطانوف الثانوية – الشهيد إسماعيل وهبة جعفر – طهواي الثانوية المشتركة بإدارة أشمون التعليمية، ميت ربيعة الثانوية – المستشار عدلي منصور الثانوية، مدرسة زرقان الثانوية».

خريطة تخفيض درجات القبول في الثانوية العام

وفيما يخص مدارس الإدارة التعليمية بقويسنا والباجور والشهداء والسادات وبركة السبع وسرس الليان، جاءت المدارس كما يلي: