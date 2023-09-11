مدير المتحف المصري: معرض المناظر الملونة يضم لوحات نادرة وتاريخية

افتتح الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وتوبياس كرايسي نائب السفير الألماني بالقاهرة معرض أثري دائم بالمتحف المصري بالتحرير، تحت عنوان المناظر الملونة من معبد وادي السبوع للملك أمنحتب الثالث، وذلك بالتعاون بين المتحف وجامعة ميونخ ومتحف هيلدسهايم بألمانيا.

معرض المناظر الملونة من معبد وادي السبوع

وقال الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف المصري، إنَّ المعرض مشترك بين الجانب المصري والجانب الألماني، لافتاً إلى أنَّ المعرض في منطقة خلف ما يعرف بالبركة وتحديدا خلف التمثالين العملاقين للملك أمنحتب الثالث وزوجته تي وهي المنطقة ذاتها من المتحف التي تؤدي إلى آثار ابنه الملك اخناتون و التي تضم آثار مرحلة وعصر الملك امنحتب الثالث، ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الدينية باللون الأصفر واللون الأحمر المرسوم عليها قرابيت من العبيد المقدمة للألهة التي تم العثور عليها.

المتحف المصري بالتحرير

وأوضح مدير عام المتحف المصري في حديثة لـ«الوطن»، أنَّ هذه اللوحات نادرة وتاريخية، مشيراً إلى أنَّه تمّ ترميم هذه اللوحات بطريقة تليق بالعرض المتحفي حيث تم تثبيتها علي الجدران وتغطيتها بزجاج وتزويدها بإضاءة مناسبة لها، ويتم عرض 3 تماثيل مهمة تمثل الملك أمنحتب الثالث في مرحلة ما قبل العمارنة.