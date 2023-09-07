«المناظر الملونة من معبد وادي السبوع».. معرض أثري في المتحف المصري

يفتتح المتحف المصري بالتحرير، معرضا أثريا، الأحد المقبل، تحت عنوان «المناظرالملونة من معبد وادي السبوع للملك أمنحتب الثالث»، برعاية الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وفي وقت سابق، افتتح المتحف المصري معرضا مؤقتا بعنوان «النيل والحياة»، أول معرض آثار مشترك مع المتحفي القبطي والفن الإسلامي، وتستمر مدة المعرض حتى 2 أكتوبر، وسيكون سعر تذكرة الدخول موحدة في الثلاثة متاحف.

أهمية نهر النيل عند المصري القديم

ويضم المتحف عددا من القطع الأثرية التي تعكس مدى أهمية نهر النيل عبر العصور من مصر القديمة، مرورا بالفن القبطي ثم العصر الإسلامي.

ومن أهم القطع المعروضة، تمثال للملك أمنمحات الثالث ممثل في هيئة المعبود حعبي إله النيل والذي يمثل فيضان النيل سنويا، وجسد المعرض أهمية نهر النيل عند المصريين القدماء، فاستخدموا مياه النهر للتطهر وأداء الطقوس الدينية، وبرز تقديس النيل من خلال حرص المصري على طهارة ماء النهر من كل دنس كواجب مقدس.