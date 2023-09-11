«الإدارية العليا» تلغي حكما لصالح مدرس في بورسعيد وتعيد محاكمته

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، بقبول الطعن المُقام من مُعلم لغة إنجليزية بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين سابقًا بالدرجة الأولى، على مجازاته بغرامة تعادل خمسة أمثال أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 66 لسنة 8 ق إلى المحكمة التأديبية لمحافظة بورسعيد للفصل فيها بهيئة مغايرة.

رفض تنفيذ مهام عمله

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الطاعن مُعلم لغة إنجليزية بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين سابقًا بالدرجة الأولى، في غضون عام 2018 رفض تنفيذ المستخرج من الأمر التنفيذي الصادر من قسم التنقلات بإدارة شرق بورسعيد التعليمية بتاريخ 31/ 10/ 2018 والمتضمن إلغاء ندبه من مدرسة بورسعيد الاعدادية بنين وعودته إلى مدرسته الأصلية، وهي بنك بورسعيد الوطني الاعدادية المهنية يوم 6/ 11/ 2018 رغم اتصال علمه به بموجب التوقيع عليه بما يفيد استلامه الأصل بتاريخ 4/ 11/ 2018، وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.

ادعي المرض وملازمة الفراش

2- أرسل تلغراف إلى مدرسة بورسعيد الاعدادية بنين يوم 7/11/2018 يفيد أنه مريض وملازم الفراش، وطلب تحويله إلى التأمين الصحي حال إخلاء طرفه من المدرسة المشار إليها يوم 6/11/2018 واتصال علمه بذلك تنفيذا للمستخرج من الأمر التنفيذي الصادر من إدارة شرق التعليمية بتاريخ 31/ 10/ 2018 بإلغاء ندبه الكلي من تلك المدرسة وعودته إلى مدرسته الأصلية، وهي البنك الوطني ببورسعيد الاعدادية المهنية وعدم ارساله إلى المدرسة الأخيرة بوصفها جهة عمله، وذلك كله بغية عرقلة تنفيذ المستخرج سالف البيان وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

3- انقطع عن العمل بمدرسة بنك بورسعيد الوطني الإعدادية المهنية دون إذن، وفي الأحوال غير المصرح بها قانونا يوم 7/ 11/ 2018.

4- ادعى المرض والتمارض على خلاف الحقيقة والواقع، وذلك بإرسال تلغراف إلى مدرسة بورسعيد الاعدادية بنين يوم 7/ 11/ 2018 تفيد أنه مريض وملازم الفراش، وذلك كله بغية تعطيل تنفيذ مستخرج إلغاء ندبه من المدرسة بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.