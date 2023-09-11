وكيل «تعليم بورسعيد» تطالب بعدم المغالاة في طلب الأدوات المدرسية من الطلاب

طالبت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، المعلمين بضرورة عدم المغالاة في طلب الأدوات المدرسية من الطلاب بجميع المراحل التعليمية والاكتفاء بما يفي الغرض والتعاون على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

توفير مجموعات التقوية المدرسية

وأكدت أن تعليم بورسعيد وفر مجموعات التقوية المدرسية لجميع الطلاب داخل المدارس المكان الشرعي الذي خصصته الدولة لتلقي العلم وذلك كإجراء لمحاربة مراكز الدروس الخصوصية التي تبيع العلم الزائف للطلاب.

جاء ذلك خلال عقد وكيل تعليم بورسعيد لقاءا موسعا بقيادات التعليم ومديري المدارس والمعلمين بمدينة بورفؤاد. بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام والحسيني أبو الإسعاد مدير عام إدارة بورفؤاد التعليمية ووكيلتها نيفين الحسيني بمدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين.

ارتقاء محافظ بورسعيد بالتعليم

وأشادت جهود مدارس مدينة بورفؤاد لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 بالتعاون مع رئاسة المدينة وأجهزة المحافظة المعنية.

ووجهت الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لجهوده العظيمة الدائمة للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وحرصه الشديد على تغليب مصلحة الطلاب وأمنهم وسلامتهم.

ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن تعليم بورسعيد يسعى في المرحلة القادمة إلى ترسيخ الأخلاق وغرس القيم والمفاهيم المجتمعية لدى الطلاب وصولا لتشكيل الشخصية المصرية السوية وفقا لرؤية مصر 2023 متمنية عام دراسي موفق للجميع.

ومن جانبه أشاء اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بمديري مدارس المدينة وحسن تعاونهم مع أجهزة المحافظة تمهيدا لانهاء الاستعدادات لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى ضرورة تذكير النشء والطلاب بكل إنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة حاليا بهدف تعزيز الولاء والانتماء لديهم وتشكيل جيل قادر على تحمل المسئولية.