محافظ المنيا: نسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن جميع الأجهزة التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، في 192 قرية و757 تابعًا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والوجود على أرض الواقع لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات، مشيرا إلى أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع دوري، لاكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية أبيوها لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وبينها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، موجهاً ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال، مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.