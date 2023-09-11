أمطار تضرب السلوم.. «مطروح» ترفع حالة الطوارئ بسبب العاصفة دانيال

تعرضت مدينة السلوم، منذ قليل، لسقوط أمطار متوسطة، تزامناً مع العاصفة دانيال القادمة من ليبيا، ويستمر هطول الأمطار مع انتشار السحب والغيوم في سماء المدينة الحدودية مع ليبيا، بينما تتعرض بعض المناطق المجاورة لرياح محملة بالأتربة.

أتربة في براني والضبعة

ومع سقوط أمطار في السلوم، تأثرت عدة مناطق في مركز سيدي براني بأتربة في الجو، في القرى والمناطق الواقعة شرق السلوم بينها: أبو سطيل، وأبو مزهود، والزويدة، وشماس، وأبو غليلة، في ظل تحذيرات من العاصفة دانيال والتي ضربت ليبيا خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى انتشار الأتربة الصفراء في كل مكان وانخفاض نسبة الرؤيا على الطرق وداخل القرى والصحراء، كما هبت العواصف الترابية مع رياح قبلية في مناطق جنوب الضبعة شرق مدينة مرسي مطروح.

مطروح ترفع حالة الطوارئ

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رفع حالة الطوارئ في جميع مدن محافظة مطروح، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأحوال الجوية، ووجه لرؤساء المدن بمراجعة جميع مخرات السيول وطرق اتجاه تصريف المياه من خلالها، ومراجعة المعدات المستخدمة لسحب المياه الأمطار من بؤر التجمعات في القري والمدن وعلى الطرق الرئيسية.

تحذيرات هيئة الأرصاد

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت بتوقعات تعرض محافظة مطروح للعاصفة دانيال من أتربة وتعقبها أمطار في عدة مدن.