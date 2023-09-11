وزير الطيران: مطار القاهرة استقبل 20 مليون مسافر خلال عام «2022- 2023»

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إنَّ العديد من المطارات المصرية استقبلت أعدادًا جيدة من الركاب خلال عام 2022-2023، موضحًا أنَّ مطار القاهرة استقبل خلال هذا العام نحو 20 مليون راكب، كما استقبل مطار الغردقة خلال ذات العام نحو 9 ملايين راكب وذلك بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.

دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة

وأضاف وزير الطيران، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بأحد فنادق مدينة الغردقة علي هامش جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة وإنشاء مبني صديق للبيئة به، إن الوزارة تعمل حاليًا على تقليل الانبعاثات الموجودة بالمطارات وإحلال الطاقة النظيفة وذلك في إطار إجراءات الدولة في هذا الإطار مع الالتزام بعمليات ترشيد النفقات.

وتابع وزير الطيران، أنَّه كلما أتيحت الظروف المالية وتوافرت الاشتراطات اللازمة لذلك فإنَّه سيتمّ تحويل عدد من المطارات لتكون صديقة للبيئة.

مطار برنيس جاهز لاستقبال الرحلات بداية من اليوم

وأشار إلى أنَّ وزارة الطيران المدني لم تتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن بشأن موعد أو مكان إنشاء مبني الركاب رقم 4 بمطار القاهرة، موضحًا أنَّ هذا المشروع يخضع لرأي عدد من الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا الإطار.

وأوضح وزير الطيران المدني أنّ مطار برنيس جاهز حاليًا لاستقبال الرحلات السياحية، موضحًا أنَّه حال طلبت أيًا من شركات السياحة تسيير رحلات للمطار فإن المطار سيكون جاهزًا فورًا لاستقبال الرحلات.