تجدد الاشتباكات بمخيم «عين الحلوة» في جنوب لبنان لليوم الخامس

تجددت الاشتباكات العنيفة داخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في محيط مدينة صيدا، بجنوب لبنان، اليوم الاثنين، لليوم الخامس على التوالي، بحسب ما أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، مع اتساع وتيرة الاشتباكات في منحنى تصاعدي غير مسبوق على مدار الِشهور الماضية، منذ بداية الاشتباكات أواخر شهر يوليو الماضي.

وأضاف «سنجاب»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ معارك الأمس واليوم هي الأعنف منذ اندلاع هذه الاشتباكات، مشيراً إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى داخل المخيم، مشددًا على أن الحصر العددي يصعب تحديده في الوقت الراهن، نظراً لعدم وجود جهات إغاثية على أرض الواقع داخل المخيم.

بدء حصر الضحايا بعد توقف الاشتباكات

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» أن جميع الأرقام التي يتم ذكرها في هذا الصدد تكون عبر تسريبات أو أقاويل متداولة من أطراف داخل المخيم، والعدد الحقيقي ينتظره الجميع، بعد هدوء الاشتباكات، ودخول الجهات الإغاثية لحصر أعداد القتلى والمصابين.

الأمن اللبناني يغلق الطرق إلى صيدا

وأشار إلى أن الرصاص المتطاير وصل إلى نطاق مدينة صيدا، مما دفع القوات الأمنية اللبنانية إلى إغلاق العديد من الطرق، حفاظاً على سلامة المواطنين والمارة جراء الرصاص الطائش.

وفي وقت سابق أمس الأحد، سقطت 3 قذائف على مراكز تابعة للجيش اللبناني، مما أدى إلى إصابة 5 عسكريين، أحدهم في حالة خطيرة، ومازال يتلقى العلاج بالمستشفى.