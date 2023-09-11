مبابي يخطف الأضواء مع فرنسا بسبب بكاء طفل.. ما القصة؟ (فيديو)

على أبواب الملعب وقف منتظرا نجمه المفضل، مستغلا وجوده رفقة منتخب فرنسا، لخوض مواجهة أيرلندا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

لقطة مؤثرة لـ مبابي مع مشجع فرنسا الصغير

لم يتمالك الطفل الذي حضر رفقة عائلته إلى ستاد فرنسا لمؤازرة منتخب بلاده، حين رأى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أمامه، لا يفصله عنه سوى جدار رفيع، ليقوم اللاعب بمصافحته ومنحه قميصه الخاص.

مبابي يخطف الأضواء مع منتخب فرنسا بسبب بكاء طفل

بكاء الطفل الفرنسي، خلال توقيع مبابي على القميص الخاص به لمنحه هدية له والتقاط الصور التذكارية معه، لفتت أنظار كل الحضور، خاصةً بعد الموقف الرائع لمهاجم الديوك الفرنسية لتحقيق حلم المشجع الصغير.

«لهذه اللقطات تُلعب كرة القدم»، هكذا علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع الذي انتشر بشكل كبير على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ليلقي تفاعلا كبيرا.

فرحة الطفل اكتملت ليس فقط بسبب رؤية نجمه المفضل، بل بفوز منتخب بلاده فرنسا على أيرلندا بهدفين نظيفين، ليواصل تحليقه بالصدارة بعيدا بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة مسجلا العلامة الكاملة بـ5 انتصارات، سجل خلالهم 11 هدفا ولم يسكن شباكه أي هدف.