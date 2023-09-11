أخبار تهمك| زلزال بالعراق وفيضانات في ليبيا والعاصفة دانيال تصل مصر اليوم

ضربت هزة أرضية شديدة شمال العراق، فجر اليوم الاثنين، وشعر بها العديد من السكان في المناطق الشمالية ولاسيما مدينة كركوك، فيما تقترب العاصفة دانيال من مصر بعدما تسببت في خسائر فادحة في ليبيا التي وصلت إليها أمس قادمة من اليونان.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر الاثنين، عن تفاصيل هزة أرضية شديدة ضربت العراق، شعر بها أهالي محافظة كركوك الواقعة شمالي البلاد.

تفاصيل هزة أرضية تضرب العراق

وقال مرصد الزلازل المعني برصد الزلازل في منطقة الشرق الأوسط، إن قوة الهزة الأرضية التي ضربت شمال العراق بلغت 4.7 درجة على مقياس ريختر، مضيفا إن عمقها بلغ 10 كيلومترات.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام عراقية، إن هزة أرضية، ضربت في وقت مبكر من فجر الاثنين، العراق، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات.

العاصفة دانيال تقترب من مصر

يأتي ذلك فيما تستعد مصر لاستقبال العاصفة دانيال التي ضربت الأراضي الليبية خلال الساعات الماضية، قادمة إليها من اليونان، مخلفة أضرار كبيرة وراءها، نتجت عن وقوع الأمطار الغزيرة والأمطار إلى جانب سرعة الرياح.

وتشهد المحافظات المصرية الواقعة في شمال البحر المتوسط في الساعات الأولى، من صباح اليوم الاثنين أولى منخفضات فصل الخريف 2023 بوصول العاصفة دانيال القادمة من اليونان مرورا بليبيا والتي شهدت أمطارا غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت مدن السلوم ومطروح وسيوة رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال الساعات الماضية استعدادًا لوصول العاصفة دانيال في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها مساء السبت.

العاصفة دانيال تضرب 8 محافظات

وذكر بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال سوف تضرب مدن السلوم ومطروح وسيوة في الشمال الغربي للبلاد بسبب التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية على «فيس بوك» أن سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحياناً مستمر على مناطق متفرقة من «السواحل الشمالية - الغربية - وشمال الوجه البحري، وتصل الأمطار لمدينة الإسكندرية».

أمطار غزيرة في ليبيا

وتعرضت عدة مناطق في ليبيا إلى أمطار غزيرة تسببت في فيضانات عقب وصول العاصفة دانيال قادمة من وسط البحر المتوسط إلى شرق البلاد، الأحد، مصحوبة برياح شديدة.

وتسببت العاصفة دانيال في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو عدد من المناطق المنخفضة والساحلية.

وأطلقت العديد من المناطق في ليبيا نداءات استغاثة للسلطات المحلية تطلب فيها المساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من بيوتهم، في وقت سقطت فيه العديد من الأشجار نتيجة قوة العاصفة، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل المختلفة، تظهر غرق العديد من المناطق السكنية ولا سيما في المنطقة الشرقية جراء السيول والأمطار الغزيرة التي انهمرت خلال الساعات الماضية وأدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، ومناطق في محيط مدينة المرج وكذلك مناطق الجبل الأخضر شحات والبيضاء ومدينة سوسة.

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