عاصفة دانيال تخلف 150 قتيلا في ليبيا وإعلان درنة مدينة منكوبة

ساعات قليلة وتصل عاصفة دانيال إلى بعض المحافظات المصرية، بعد أن خلفت نحو 150 قتيلا في مدينة درنه بليبيا، ما دفع السلطات لإعلانها مدينة منكوبة، إذ تسببت العاصفة في سقوط أمطار غزيرة.

العاصفة دانيال في ليبيا

وتسببت العاصفة دانيال في إعلان اللجنة العليا للطوارئ حالة استنفار الطوارئ، من أجل إغاثة المنكوبين بسبب السيول والفيضانات في البلاد، وفق تقرير بقناة العربية.

وأوضحت السلطات الليبية أن الأمطار الغزيرة التي تسببت بها عاصفة دانيال، ألحقت أضرارا فادحة بالبنية التحتية والممتلكات، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن عدد من المفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في سيول بعدة مدن في شرق البلاد وغربها، ما أدى إلى إغراق المنازل والمستشفيات بالإضافة إلى تدمير الطرق والسيارات.

فرق إنقاذ الجيش الليبي والهلال الأحمر

وأعلن الهلال الأحمر، وفاة أحد عناصره وفقد آخرين، وخسارة سيارتين أثناء إجلاء بعض المواطنين، فيما تم رفع حالة الإنذار إلى الأحمر في بعض مدن شرق ليبيا بسبب السيول.

فيما أعلن الجيش الليبي فقدان الاتصال بـ5 جنود من قوات أثناء عمليات إنقاذ المواطنين داخل مدينة البيضاء.

خروج الوضع عن السيطرة

وأعلنت السلطات المحلية في مدينة درنة شحات والبيضاء شرق البلاد، الأكثر تضررًا من عاصفة دانيال، أن الوضع أصبح خارجا عن السيطرة، إذ يتم إجلاء المواطنين والعائلات إلى الفنادق ودور الرعاية، فيما لا يزال المواطنون عالقين داخل منازلهم ومحاصرين بسبب المياه.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا، استغاثات وصراخ المواطنين الذين داهمتهم المياه داخل المنازل، بينما وثق آخرون السيول وهي تجرف المواطنين وسيارات في الشوارع، فيما تحاول فرق إنقاذ من الجيش الليبي والهلال الأحمر مساعدة المواطنين وإجلائهم لمناطق آمنة.