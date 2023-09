‎حداد 3 أيام بسبب الفيضانات في ليبيا بعد مصرع 150 شخصا وفقدان المئات

تجتاح العاصفة دانيال المدن الشرقية الليبية، والتي تسببت في غزارة سقوط الأمطار أدت إلى حدوث فيضانات في ليبيا وفاة نحو 150 شخصًا، فضلًا عن مئات المفقودين وفق الإحصائيات الرسمية للحكومة.

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الاثنين، حدادًا وطنيًا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الفيضانات في ليبيا والناتجة عن عاصفة دانيال مدن شرق البلد، وفق ما أفادت به عدد من وسائل إعلامية ليبية.

وقالت الحكومة الليبية أن البلاد تعلن حداد لمدة 3 أيام تنكس خلالها الإعلام، خاصة بعد إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة، عقب سقوط أكثر من 150 قتيلا ومئات المفقودين، بسبب الفيضانات في ليبيا.

LARGE FLOODS IN DERNA (LIBYA).

The Government of National Unity of Libya declared a state of natural disaster in the city.#flood #flooding #floods #إعصار_دانيال #العاصفة_دانيال #StormDaniel #ليبيا pic.twitter.com/AdSoyeJhWx