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‎حداد 3 أيام بسبب الفيضانات في ليبيا بعد مصرع 150 شخصا وفقدان المئات

كتب:

منى السعيد
02:58 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
مشاهد من الفيضانات في ليبيا

مشاهد من الفيضانات في ليبيا

تجتاح العاصفة دانيال المدن الشرقية الليبية، والتي تسببت في غزارة سقوط الأمطار أدت إلى حدوث فيضانات في ليبيا وفاة نحو 150 شخصًا، فضلًا عن مئات المفقودين وفق الإحصائيات الرسمية للحكومة.

بسبب الفيضانات في ليبيا إعلان الحداد 3 أيام

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الاثنين، حدادًا وطنيًا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الفيضانات في ليبيا والناتجة عن عاصفة دانيال مدن شرق البلد، وفق ما أفادت به عدد من وسائل إعلامية ليبية.

وقالت الحكومة الليبية أن البلاد تعلن حداد لمدة 3 أيام تنكس خلالها الإعلام، خاصة بعد إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة، عقب سقوط أكثر من 150 قتيلا ومئات المفقودين، بسبب الفيضانات في ليبيا.

وأعلنت مصادر طبية رسمية ليبية، اليوم الاثنين عن مقتل 150 شخصًا جراء الفيضانات والسيول التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت جراء العاصفة دانيال.

العاصفة دانيال تجتاح ليبيا

واجتاحت العاصفة دانيال ليبيا أول أمس في عدة مناطق ومدن شرق البلاد، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة إن العاصفة دانيال تسببت في سقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات، أدت إلى مصرع شخصين شرقي البلاد صباح اليوم، قبل أن يتم الإعلان عن وصول أعداد القتلى لـ150 شخصًا.

وأضاف «حمودة»، إنَّ أكثر المناطق المتضررة من التقلبات الجوية حتى الآن، هي ساحل الجبل الأخضر وتوكرة شرق البلاد.

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