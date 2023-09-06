الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستدافع عن أوكرانيا حتى النصر

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، إنه رأى بعينه في دولة أوكرانيا قصة شعب يجب أن يفخر بما قدمه من تضحيات، مؤكداً أن «الولايات المتحدة سوف تدافع عن أوكرانيا حتى تحقق النصر».

حزمة مساعدات عسكرية جديدة

وأضاف «بلينكن»، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم، أن واشنطن ستقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، متابعا: «حزمة الدعم الجديدة لأوكرانيا ستشمل مساعدات عسكرية».

تعليق وزير الخارجية الأوكراني

في نفس الوقت، أعلن وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، أن الدعم العسكري الأمريكي يعد استثمارأً في الأمن العالمي، لافتاً إلى أن صيغة السلام التي طرحتها أوكرانيا هي الأساسية للحل ولا تنازل عنها.