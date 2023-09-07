انخفاض العقود الآجلة للبن العربي في الولايات المتحدة

انخفضت العقود الآجلة للبن العربي في الولايات المتحدة إلى 1.51 دولار للرطل، وهو مستوى ليس بعيدًا عن أدنى مستوى منذ 7 أشهر عند 1.46 دولار الذي لامسته في 22 أغسطس، وسط ارتفاع الدولار بينما كانت الخسائر محدودة بسبب انخفاض المخزونات.

مخزونات القهوة العربية

وأفادت منظمة القهوة الدولية، بأنّ مخزونات القهوة العربية في 31 أغسطس انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 9 أشهر ونصف الشهر عند 484.738 رطل «450 جراما».

ورغم قوة العملة الأمريكية، تلقت أسعار القهوة العربية دعمًا بسبب المخاوف المتعلقة بالعرض والطقس في البرازيل وكولومبيا.

ويتوقع أكبر منتجين للقهوة العربية في العالم ارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار، ما قد يؤخر اكتمال حصاد القهوة ويدعم الأسعار.

وتلقت منطقة ميناس جيرايس في البرازيل، والتي تمثل نحو 30% من محصول أرابيكا في البلاد، 7.4 ملم من الأمطار في الأسبوع الماضي، أو 190% من المتوسط ​​التاريخي.

وتاريخيًا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 دولار للرطل في أبريل من عام 1977.

توقعات أسعار القهوة

ويُتوقع تداول القهوة بسعر 146.58 دولارًا أمريكيًا للرطل بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية لشركة وتوقعات المحللين من مزود البيانات Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 133.83 دولار خلال 12 شهرًا.