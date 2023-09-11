«الإسكندرية» ترفع حالة الطوارئ استعدادا للعاصفة دانيال

تشهد محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار نظراً لتأثير العاصفة دانيال، والتي من المتوقع أن تضرب البلاد مساء اليوم الاثنين على أن تستمر تأثيرها على مدار 3 أيام.

وأصدر اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، قرارًا باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة حالة الطقس.

رفع درجة الاستعداد القصوى في الإسكندرية

وذكر خلال البيان أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها الى 40 إلى 50 كيلو مترا في الساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة، مشيراً إلى تعرض المحافظة اعتبارًا من مساء اليوم لهطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية.

وأشار رئيس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه من المتوقع تزيد عملية هطول الأمطار لتصبح متوسطة الشدة ورعدية أحيانا مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية تصل سرعتها من 35 إلى 40 كيلو مترا في الساعة، موجهاً بصدور قرارات تبدأ بوقف الاجازات وبدل الراحات لجميع العاملين في الشركة.

ووجه باستمرار تواجد رؤساء القطاعات وكل مسؤول في مناطق عملهم للمتابعة والاطمئنان على سير العمل، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء ومختلف الأجهزة التنفيذية .

تجهيز جميع المحطات والمواقع لرفع مياه الأمطار

كما شدد على استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والمصبات، وسرعة نشر السيارات والبدلات في الأماكن المحددة والعمل على تجهيز جميع المحطات والمواقع وتفريغ بيارات محطة الرفع، انشاء غرفة عمليات لمتابعة كل ما هو جديد، من خلال التواصل مع غرفة الطوارئ والخط الساخن على رقم 175 على مدار اليوم لتلقي الشكاوي وسرعة حلها في الحال.