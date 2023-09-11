مدير «أوبرا الإسكندرية» لـ«الوطن»: خصصنا شهر سبتمبر للاحتفاء بمئوية سيد درويش

على بعد أمتار قليلة من منطقة كوم الدكة، موطن فنان الشعب سيد درويش، وبالتحديد في شارع فؤاد، يتواجد المكان الثقافي الأبرز الذي يحمل اسمه وهو أوبرا الإسكندرية أو ما تعرف بمسرح سيد درويش تكريما لقيمته الفنية.

«الوطن» التقت بالدكتورة هدى حسني، مدير دار أوبرا الإسكندرية، للوقوف على ما تقدمه دار أوبرا الإسكندرية للاحتفاء بمئوية ميلاد فنان الشعب، بالإضافة إلى معرفة كيفية إطلاق اسمه على المكان الثقافي الأهم في الإسكندرية وما يحويه من توثيق له بين جدرانه.

في البداية نود معرفة كيفية تحول اسم أوبرا الإسكندرية إلى أوبرا سيد درويش؟

كان يطلق على المسرح تياترو محمد علي، وفي عام 1962 تغير اسمه ليصبح «مسرح سيد درويش»، تقديرًا وتكريمًا لعبقري الموسيقى العربية ابن مدينة الإسكندرية الشهير الموسيقار سيد درويش.

كيف تم توثيق قيمة سيد درويش في أوبرا الإسكندرية؟

يوجد بالساحة الخارجية للمسرح تمثال الفنان خالد الذكر سيد درويش الذي أهدته أسرة الفنان الراحل الدكتور جابر حجازي أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة وأيضا يوجد بورتريه لفنان الشعب بريشة الفنان عمرو فهمي.

أوبرا الإسكندرية خصصت شهر سبتمبر للاحتفاء بمئوية سيد درويش.. فماذا ستقدم؟

بالفعل خصصنا شهر سبتمبر للاحتفاء بمئوية ميلاد سيد درويش، وبدأنا الفاعليات بحفل الفنان سعيد الارتيست الذي أعد مجموعة من متميزة لفنان الشعب تخليدا لذكراه بالإضافة إلى صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي الذي يقدم موضوع متميزا عن السيرة الذاتية والفنية له وكذلك نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يعرض فيلم بصمات عن حياة سيد درويش إخراج وائل شركس.

كما تقدم فرقة سيد درويش التي أتت خصيصا احتفالا بذكراه مجموعة متميزة من ألحانه الرائعة، وكذلك فرقة التراث للموسيقى العربية التي تقدم فاصلا متميزا لأحانه التي رسخت في عقول الأجيال المختلفة.

كما يقدم مركز تنمية المواهب احتفالية خاصة بمناسبة المئوية تتضمن فاصلا لفصل الباليه يقدم خلالها تابلوهات خاصة بهذه الاحتفالية تدريب دكتور عصام عزت، وفاصلا لطلبة فصل الكورال اختفاء لذكراه العطرة تدريب الدكتور محمد حسني وسوف يقام معرضا فنيا لفصل الرسم ب بهو المسرح يقدم خلالها أطفال المركز أعمالهم بمناسبة هذه الاحتفالية،كما يقدم فصل الكمان تدريب الفنان محمد بركات بعض المقطوعات الموسيقية لسيد درويش ببهو المسرح عند دخول الجمهور.

بصفتك فنانة كيف ترين تأثير سيد درويش في أبناء مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص؟

سيد درويش موسيقار متفرد عاش حوالي 31 عاما فقط لكنه قلب موازين الموسيقى العربية، وأسس ما تسمى بالمدرسة التعبيرية، فنقلها من مدرسة التطريب إلى مدرسة التعبير، وبالرغم من انتمائه إلى الطبقة الشعبية الكادحة، ابن مدينة الإسكندرية في مرحلة مهمة من تاريخ مصر، حيث ربط بين بين الحس الفني الإبداعي والحس الوطني وشارك في جميع قضايا الوطن مما أثر على المبدعين في كل حقبة زمنية وخاصة المبدعين السكندريين الذين تأثروا بفنه وإبداعاته حتى الآن.