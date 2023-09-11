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دعاء الرياح والعواصف كما ورد عن النبي.. ظاهرة يشهدها طقس اليوم

كتب:

عمرو صالح
04:15 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
دعاء الرياح والعواصف كما ورد عن النبي

دعاء الرياح والعواصف كما ورد عن النبي

يحرص كثير من المسلمين على الإكثار من الأدعية عند تغير الجو أو هبوب الرياح، كونها تغيرات ربانية لا دخل للبشر فيها، ويتساءل البعض عن دعاء الرياح والعواصف كما ورد عن النبي بهدف ترديده لحظة هبوب الرياح والعواصف.

دعاء الرياح والعواصف كما ورد عن النبي

وبخصوص دعاء الرياح والعواصف كما ورد عن النبي؛ تستعرض الوطن خلال التقرير الآتي نص الدعاء، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث أفادت بأنه روى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: «سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها»، معنى من رَوْح الله - بفتح الراء- قال العلماء: معناه: من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووي في كتابه المجموع.

دعاء الرياح والعواصف

وأوضحت دار الإفتاء في دعاء الرياح والعواصف، كما ورد عن النبي هو: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمِرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أُمِرت به»، وفقا لما أورده الإمام الترمذي في سننه من حديث أُبَي بن كعب رضي الله عنه.

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