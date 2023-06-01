تعرف على دعاء الرياح والعواصف والأعمال المستحبة وقتها

شهدت البلاد منذ قليل حالة من التقلبات الجوية أثارت دهشة الكثير من المواطنين حيث هبوب رياح شديدة وعواصف وأمطار، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى التساؤل عن دعاء الرياح والعواصف والأعمال المستحبة وقتها؟ وذلك بهدف ترديده خلال هبوب الرياح الشديدة.

دعاء الرياح والعواصف والأعمال المستحبة وقتها

وتجيب «الوطن» خلال السطور الآتية على تساؤل ما هو دعاء الرياح والعواصف والأعمال المستحبة وقتها؟ وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت: كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سننٌ أثناء نزول المطر وبعده وعند اشتداده؛ فيستحب للمكلف الحرص عليها، ومن هذه السنن:

- الدعاء عند نزول المطر.

- استحباب التَّعرُّض له، بأن يقف الإنسان تحت المطر ويكشف عن غير عورته ليصيبه ويتطهر منه رجاء البركة ما لم يترتب على ذلك ضرر له.

- إذا كثرت الأمطار وتضرَّر الناس، فالسنة أن يدعي بصيغة: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا.

- شكر الله تعالى على نعمة نزول المطر، ويقول: «مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ» متفق عليه.

دعاء الرياح والعواصف والأعمال المستحبة وقتها.. التسبيح

- ومن بين دعاء الرياح والعواصف والأعمال المستحبة وقتها، حيث يُستحبُّ لسامع الرَّعد أن يُسبِّح وأن يقول عند سماع الرَّعد: سُبْحَانَ الَّذِى يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وأن يقول: اللَّهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

دعاء الرياح

- ولا يسبّ الرِّيحَ إذا عصَفَت، ويُستحبُّ أن يقول الإنسان عند ذلك: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا