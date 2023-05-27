دعاء الرياح والعواصف كما ورد في السنة النبوية.. ماذا قال الرسول؟

من بين الأدعية التي يلجأ إليها المسلمون، دعاء الرياح والعواصف كما ورد في السنة النبوية، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، في ردها على سؤال أحد متابعيها، عن الأعمال المستحبة شرعًا عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد.

دعاء الرياح والعواصف كما ورد في السنة النبوية

وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتواها، إنه لا يجب على الإنسان أن يسب الريح إذا عصفت، وأن هناك دعاء للرياح والعواصف، لما ورد في «صحيح مسلم»، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عصفت الريح قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»، قالت: وإذا تخيَّلَت السماء، تغيَّر لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت، سُرِّيَ عنه، فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته، فقال: «يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف: 24]».

الدعاء إذا كثرت الأمطار وتضرر الناس

أما في حال ما إذا كثرت الأمطار وتضررت الناس بسببها، فقالت دار الإفتاء، إن هناك دعاء يستحب أن يردده المسلم في هذه الحالة، صيغته اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا.

وأضافت «الإفتاء» أنه يستحبُّ لسامع الرَّعد أن يُسبِّح وأن يقول عند سماع الرَّعد: سُبْحَانَ الَّذِى يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وأن يقول: اللَّهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.