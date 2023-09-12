الزراعة: توزيع 250 ألف طن تقاوي قمح على المزارعين بأسعار مخفضة

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز نجح خلال الأعوام الماضية في استنباط 60 صنفا وهجينا لمحاصيل الأرز والقمح والشعير والذرة والفول البلدي ومحاصيل الأعلاف كذلك المحاصيل الزيتية.

استنباط وتسجيل 26 صنفا

وأضاف أنه تم استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل خضروات رئيسية من الطماطم والبطاطس والفاصوليا والباذنجان والفلفل وغيرها من الخضر، كما تم البدء في تنفيذ المشروع القومي للنهوض بزراعة قصب السكر من خلال إنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة، وذلك لإنتاج شتلات القصب بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 200 مليون شتلة سنويا، وذلك بتكلفة مالية تصل لـ2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من محطة كوم أمبو وتشغيلها تجريبيا، كما تم الانتهاء من انشاء محطة وادي الصعايدة.

تغطية ما يقرب من 100% من تقاوي القمح المعتمدة لموسم الزراعة

فيما أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بتوجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة، سيتم تغطية ما يقرب من 100% من تقاوي القمح المعتمدة لموسم الزراعة الحالي 2023-2024، حيث تم زيادة المساحة المنزرعة بالتقاوي المدعمة من 40% العام قبل الماضي إلى 70% لموسم الزراعة 2022-2023، وفي هذا العام زادت المساحة لتصبح 250 ألف طن، وجرى التوزيع على مراكز بيع التقاوي في المحافظات حيث تتوافر تقاوي القمح حاليا للاستلام، وبسعر 550 جنيها للشيكارة وهي أسعار منخفضة للغاية.

وتابع بأنه تم التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، كما تم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.