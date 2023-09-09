«الزراعة»: كل تقاوي القمح معتمدة وتزيد الإنتاجية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الفلاح المصري على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة بالجمهورية الجديدة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تكلفت حوالي تريليون جنيه لخدمة حياة الفلاح والمناطق الريفية وتطويرها، إذ إن تلك المناطق كانت لا تحظى بالاهتمام الكافي خلال العقود السابقة، موضحًا أن هناك مشروعات كاملة يتم تنفيذها فضلا عن التطوير المتكامل للمناطق الريفية وتغيير وجه الحياة بالكامل لتحقيق الصالح للفلاح المصري.

الدولة تهتم بالفلاح المصري

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أن هناك اهتماما كبيرا بالفلاح المصري من خلال أكثر من محور بالفترة الأخيرة، إذ إن الدولة حريصة على تطوير إنتاجية الفلاح، فالرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه باستمرار بذلك من أجل الحصول على أفضل دخل ممكن لتطوير الزراعة، مثل مشروع إنتاج شتلات القصب الضروري لكل منتجي القصب، وأيضا سيتم بدء الموسم الجديد من القمح هذا العام، إذ إننا لدينا تقاوي معتمدة من القمح بنسبة 100%، وهذا له مردود إيجابي وزيادة في إنتاجية القمح.

دعم الفلاح في ملف الأسمدة

وتابع: «الدولة تتكلف مليارات من الجنيهات لدعم الفلاح في مسألة الأسمدة، وعملنا منظومة متكاملة لعملية الحوكمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه»، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على إتاحة فرص أفضل للفلاح للحصول على حياة أفضل من خلال الإنشاء المدارس، فضلا عن المجمعات الزراعية التي تضم مراكز إرشادية ومراكز لتجميع الألبان، إذ إن كل تلك الجهود تٌعطي فرصا تسويقية أفضل للفلاح.