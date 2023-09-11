رسالة من «شكري» إلى وزيرة خارجية بوركينا فاسو لتعزيز العلاقات الثنائية

سلم السفير إبراهيم عبدالعظيم الخولي، سفير جمهورية مصر العربية في بوركينا فاسو، رسالة من وزير الخارجية، سامح شكري، إلى نظيرته البوركينية، أوليفيا روامبا، وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج.

أوجه التعاون الثنائي المتميز بين القاهرة وواجادوجو

وأوضح السفير المصري أن الرسالة تتناول أوجه التعاون الثنائي المتميز بين القاهرة وواجادوجو، وتؤكد على مواصلة مصر دعمها للشعب البوركيني، من خلال الدورات التدريبية المتعددة لبناء القدرات في المجالات المختلفة، وكذلك المنح الدراسية المقدمة للدراسة في الأزهر الشريف وفي الجامعات المصرية، إلى جانب استمرار إيفاد البعثة الأزهرية إلى بوركينا فاسو، والتي تقوم بدور كبير بين أطياف المجتمع البوركيني.

تأييد متبادل لترشيحات البلدين بالمنظمات الدولية

وأضاف السفير المصري أنه تم خلال اللقاء تناول الترشيحات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة القادمة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة تأييد الترشيحات المصرية والبوركينية في المنظمات الدولية، كما تم التأكيد على دعم المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو.

من جانبها، قدمت وزيرة الخارجية البوركينية خالص الشكر والتقدير على اهتمام وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع بلادها وحرص مصر على تقديم الدعم لبوركينا فاسو خلال الفترة الراهنة، لمجابهة التحديات والأزمات التي تمر بها.