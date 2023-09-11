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دموع وزغاريد.. كواليس زيارة مصطفى قمر وبطلات «أولاد حريم كريم» لبهية

كتب:

خالد فرج
تصوير:

عبد الحافظ السيد
05:55 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
مصطفى قمر وبشرى في مستشفى بهية

مصطفى قمر وبشرى في مستشفى بهية

زار الفنان مصطفى قمر مستشفى بهية الجديدة في منطقة الشيخ زايد، اليوم، لتفقد أحوال المرضى والاطمئنان عليهم وتبادل أطراف الحديث معهم.

ورافق مصطفى قمر في زيارته نجله الفنان تيام مصطفى قمر، والفنانة بشرى، والفنانة رنا رئيس، وحرصوا على الحديث مع محاربات السرطان والاستماع إلى تجاربهن في مواجهة المرض اللعين.

ولم تتمالك بشرى ورنا رئيس دموعهما بعد علمهما بخضوع مريضة بالسرطان من آخر جلسات العلاج الكيماوي، ولم تتمالك بشرى نفسها وأطلقت زغرودة من فرط سعادتها بشفائها.

 

وعد مصطفى قمر لمحاربات السرطان

ووعد مصطفى قمر عدداً من محاربات مرضى السرطان باصطحابهن إلى إحدى دور العرض السينمائي لمشاهدة فيلم أولاد حريم كريم ومعرفة آرائهن في أحدث تجاربه السينمائية.

قائمة أبطال فيلم أولاد حريم كريم

ويشارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم الفنانة علا غانم، وبسمة، وداليا البحيري، وخالد سرحان وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.