مصطفى قمر وابنه يقدمان واجب العزاء في وفاة شقيق عمرو عبد الجليل

توافد عدد من نجوم الوسط الفني والأصدقاء لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنان عمرو عبد الجليل بمسجد عمر مكرم، في وسط البلد.

مصطفى قمر شارك عمرو عبد الجليل في أولاد حريم كريم

وصول مصطفى قمر عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

وحرص الفنان مصطفى قمر، ونجله تيام على حضور عزاء شقيق عمرو عبد الجليل، لمواساته، وذلك بعد أيام من احتفالهما بالعرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم.

كما حضر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وأشرف فايق، محمد عبد العظيم، أحمد التهامي

ورحل عن عالمنا شقيق عمرو عبد الجليل، أمس، حسبما أعلن الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، قائلا: «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».

وأقيمت الجنازة على شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، بعد صلاة الجمعة اليوم، وحرص عدد من الفنانين بالحضور أبرزهم محمد لطفي، حيث تبين الحزن على وجه عمرو عبد الجليل.