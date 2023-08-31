تيام مصطفى قمر عن مشاركة والده في «أولاد حريم كريم»: مصدر الطاقة للجميع

أعرب الفنان تيام مصطفى قمر عن سعادته بالمشاركة مع والده فيلمه الجديد أولاد حريم كريم، قائلا إنه اعتاد على مشاهدة والده مصطفى قمر خلف الكواليس لكن للمرة الأولى يشارك معه في الأعمال السينمائية، مؤكداً أن العمل معه مريح «بيحب كل اللي معاه».

عرض أولاد حريم كريم في الإسكندرية

وأضاف «تيام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش انطلاق عرض فيلم أولاد حريم كريم بسينمات الإسكندرية، أن جو فريق العمل أشبه بأسرة واحدة فجميع أبطال الفيلم أصدقاء منذ سنوات، لافتا إلى أنه عندما عرض الجزء الأول من الفيلم كان عمره وقتها 9 سنوات.

تيام عن والده: كان مصدر الطاقة

وأشار إلى أن والده الفنان مصطفى قمر كان مصدر الطاقة ولتشجيع للجميع تحديدا له ولرفاقه المشاركين في الفيلم، لافتا إلى أنه سعيد بعرض فيلم أولاد حريم كريم من قلب الإسكندرية كون والده من هذه المحافظة الساحلية وهو «نص إسكندراني ونص دمياطي».