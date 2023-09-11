أميمة طالب تستعد لطرح ألبوم «تذكر النسيان» بلمسات الموسيقار طلال

حالة من النشاط الفني تعيشها المطربة أميمة طالب؛ إذ تضع اللمسات النهائية على أغاني ألبومها الجديد الذي يضم 8 أغنيات من ألحان الموسيقار طلال.

الأغنيات مقسمة على ألبومين

أغنيات الألبوم مقسمة إلى جزأين يحمل الأول عنوان «تذكر النسيان»، ويضم 4 أغنيات هي «تذكر النسيان» كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم، «الغلطة غلطتي» كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي، و«ليش مستغرب» كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم، و«طيبة الخاطر» كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان، والأغنيات من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر.

أميمة صورت الألبوم في باريس

ويحمل الألبوم محتوى متطورا ومتميزا يجمع العديد من الأشكال التي تواكب المتغيرات في صناعة الموسيقى.

أميمة انتهت أيضا من تصوير كامل أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، تحت إدارة المخرج حسن غدار، وتميز التصوير بروح العصر ومواكبة التجديد مع التنوع الموسيقي والمقامات اللحنية التي صاغها الموسيقار طلال، في تعاون شعاره الطرب ورؤية فنية تدمج ما بين الحداثة والأصالة ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم.

أميمة طالب كشفت عن سعادتها وامتنانها بأغاني الألبوم، مع تأكيدها أنها تقدم مجموعة من الأعمال الغنائية الاستثنائية من خلال هذا التعاون مع الموسيقار طلال، لحرصه الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكر موسيقي متطور، مع تأكيدها على تفاؤلها الشديد بتفاصيل الأغنيات الجديدة، وأنها سعيدة بتقديم العمل المتميز الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة.