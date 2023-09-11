طوارئ بالإسكندرية بسبب العاصفة «دانيال».. والمحافظة توجه 5 نصائح للمواطنين

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحي وكافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، برفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالعاصفة دانيال القادمة من ليبيا، حيث أنه متوقع اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين أن تشهد المحافظة أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وأكدت محافظة الإسكندرية، في بيان، أن تلك الإجراءات تأتي وفقا للبيان الصادر من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري.

غرفة للأزمات والطوارئ في الإسكندرية

وكلف اللواء محمد الشريف، بالمتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارىء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.

5 نصائح لمواطني الإسكندرية لمواجهة العاصفة

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين، توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومترا، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أرقام طوارئ الإسكندرية

وأعلنت محافظة الإسكندرية أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين كالتالي:

الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام «4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137» من أي محمول، بالإضافة إلى الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.