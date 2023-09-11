العاصفة دانيال تضرب المحافظات.. أمطار ورياح ورفع حالة الطوارئ

شهدت قبل قليل عدد من المحافظات نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، زادت حدتها في مطروح ما بين غزيرة إلى رعدية على مدينة العلمين في الساحل الشمالي، صاحبها غطاء سحابي في السماء، مع عدم استقرار حالة الطقس في مدن غرب مصر.

العاصفة دانيال تضرب المحافظات الآن

لم يختلف الوضع كثيرًا في محافظة الإسكندرية التي تعرضت قبل قليل إلى عاصفة ترابية جراء تأثير العاصفة دانيال طبقا للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية مع تكون الغيوم والغطاء السحابي.

وامتد تأثير العاصفة دانيال إلى محافظتي البحيرة، وكفر الشيخ، إذ تكونت السحب المنخفضة مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي أدت إلى حجب الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية.

رفع حالة الطوارئ في المحافظات

ورفعت المحافظات حالة الطوارئ إذ وجهت الجهات المعنية في محافظة مطروح بمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، مع تطهير مخرات السيول، في المدن الساحلية السلوم وبراني والنجيلة ومرسي مطروح .

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغيرات في حالة الطقس من خلال 6 توجيهات وجاءت كالتالي:

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات

- مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية

-الالتزام بانعقاد غرف العمليات

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات

- استمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم.

وأصدر اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قرارات بوقف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين في الشركة، بالتزامن مع تأثير العاصفة دانيال في المحافظة، موجهاً باستمرار تواجد رؤساء القطاعات مناطق عملهم للمتابعة والاطمئنان على سير العمل.

وشدد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء ومختلف الأجهزة التنفيذية، موجها باستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والمصبات، وسرعة نشر السيارات والبدلات في الأماكن المحددة والعمل على تجهيز جميع المحطات والمواقع وتفريغ بيارات محطة الرفع.

ووجه رئيس شركة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية بانشاء غرفة عمليات لمتابعة كل ما هو جديد، وحدد رقم التواصل مع غرفة الطوارئ والخط الساخن على رقم 175 على مدار اليوم لتلقي الشكاوى حول الطقس السيء.

ومن جهتها أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأقمار الصناعية تشير إلى وجود الرمال المثارة على مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية «الإسكندرية، مطروح»، مع حجب الرؤية الأفقية أحيانًا.

وأوضح خبراء الهيئة أنه ️الرمال تؤثر على محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، سوهاج، القاهرة، الجيزة، القليوبية»، مع تكون السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها أمطار غزيرة إلى رعدية خلال الساعات المقبلة.