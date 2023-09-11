خبير بيئي: العاصفة دانيال تفقد قوتها في مصر.. «هتعدي من غير مشاكل»

قال الدكتور تحسين شعلة الخبير البيئي، أن العاصفة دانيال تفقد قوتها، مشيرًا الى أنها ظهرت بقوة شديدة على السواحل اليونانية، وبعد ذلك توجهت إلى ليبيا، وعند وصولها الى السواحل المصرية ستكون فقدت قوتها وبالتالي ستكون أضعف ما يمكن.

قوة العاصفة تكون 75 كيلومترا في الساعة باليونان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز» أن قوة العاصفة دانيال تكون 75 كيلومترا في الساعة باليونان، مشيرًا إلى أنها عند وصولها إلى السواحل المصرية اليوم وغدًا سيكون تأثيرها قوي في منطقة سيوة ومطروح والإسكندرية ومنطقة السواحل الشمالية، حيث يصحبها منخفض في عمق البحر المتوسط يعقبه سقوط أمطار ما يخفض درجات الحرارة نحو 3 درجات، قائلًا: «بحب أطمن المشاهدين إن الموضوع هيعدي بخير ومش هيكون فيه مشاكل».

ظاهرة العواصف قد تتكرر خلال الفترات القادمة

وأشار إلى أن ظاهرة العواصف قد تتكرر خلال الفترات المقبلة بسبب ظهور ظاهرة النينو التي يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة في المحيط الهادي بمعدل نص درجة يؤدي لظهور منخفضات يعقبها عواصف وأعاصير.