خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بالإسكندرية خلال العاصفة دانيال

تشهد المحافظات الواقعة على السواحل الشمالية الغربية والقريبة منها، حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، نتيجة لتأثرها بالعاصفة دانيال، إذ رفعت محافظة الإسكندرية الاستعدادات القصوى للتعامل مع تداعيات حالة الطقس غير المستقرة خلال الـ48 ساعة المقبلة، استجابة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

وتتعرض محافظة الإسكندرية في ظل العاصفة دانيال، لنشاط وزيادة سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة مساء اليوم أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

إجراءات عاجلة من محافظة الإسكندرية لحماية المواطنين

واتخذت محافظة الإسكندرية الإجراءات التالية لحماية المواطنين من العاصفة دانيال:

- المتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارئ.

- رصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار.

- التأكد من تحقيق السيولة المرورية بشوارع الإسكندرية.

- كثفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد.

ونصحت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة والسير بسرعات مناسبة، لتجنب الآثار السلبية للعاصفة دانيال.

أرقام وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى والبلاغات

ونشرت المحافظة عددا من أرقام الهواتف والخطوط الساخنة للتواصل مع المحافظة وغرف الطوارئ لتلقي البلاغات والشكاوى العاجلة وجاءت على النحو التالي:

- الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.

أرقام الاتصال من الهواتف المحمولة على الأرقام الآتية:

4234132

4234131

4234133

4234134

4234135

4234136

4234137

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

حالة الطقس أثناء العاصفة دانيال

ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال أصبحت على وشك الدخول إلى الأراضي المصرية، عبر السواحل الشمالية الغربية للبلاد، حيث ستكون أولى المناطق المصرية التي تتأثر بها، وستبدأ قوتها في الانخفاض وتتحول لمنخفض جوي متعمق إلى حد بعيد في غرب البلاد، ويقابلها منخفضين جويين على سطح البحر المتوسط وطبقات الجو العليا.

ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن عدد من المدن والمحافظات المصرية ستشهد سقوط أمطار بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب تأثير العاصفة دانيال التي فقدت قوتها على الأراضي والسواحل الليبية.