نجوم الفن يدعمون ليبيا بعد العاصفة دانيال: ربنا يحفظهم من كل مكروه

دعم عددٌ كبيرٌ من نجوم الفن، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، الشعب الليبي، بسبب الخسائر التي تعرضوا لها بسبب العاصفة دانيال، التي ضربت أماكن متفرقة في ليبيا، وأسفرت عن مصرع نحو 2000 شخص.

صابر الرباعي: ربنا يحفظهم

وكتب صابر الرباعي، عبر حسابه على «إنستجرام» قائلًا: «الله يكون مع أهلنا بـ ليبيا في هذا الوقت الصعب، ويخفف من خوفهم ويحفظهم من كل مكروه».

منذر رياحنة: قلوبنا مع الشعب الليبي

كما دعم منذر رياحنة الشعب الليبي، عبر حسابه على «إنستجرام» قائلًا: قلوبنا مع الشعب الليبي الحبيب في ظل ما أصاب البلاد من فيضانات وإعصار دانيال.. دعواتنا لكم.. الله يحميكم».

وكتبت الفنانة شكران مرتجي: «ليبيا وأهلها نتمنى لكم السلامة يا رب اللطف.. اللطف بنا وبأهالينا وبأحبتنا يا رب العون يا رب».

وتابعت المطربة هايدي موسى: «سلم يا رب سلم إعصار دانيال يا رب اشفي المصابين، وارحم الضحايا في ليبيا».