أسعار المانجو اليوم في الأسواق المصرية قبل انتهاء موسم طرحها رسميا

كشف موقع سوق العبور، عن أسعار المانجو اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر، فضلا عن أسعار الفاكهة الصيفية بكافة أنواعها كالعنب والموز والكمثرى والبرقوق والبطيخ والجوافة، والتي يُقبل على شرائها من أسواق الجملة نظرًا لانخفاض السعر مقارنة بالأسواق الخارجية.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

ووفق سوق العبور سجلت أسعار المانجو اليوم حالة من الارتفاع النسبي، إذ تراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 11 و21 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها، وسعر كيلو المانجو الفونس تراوح بين 13 جنيها و17 جنيها، سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و15 جنيها، ودبشة من 9 إلى 13 جنيها، وصديقة من سعر 12 إلى سعر 18 جنيها.

ووصل سعر مانجو بلدي قيمة تراوحت بين 7 لـ10 جنيهات، والمانجو الفص بين 20 و40 جنيها، ومانجو بيض العجل من 9 جنيهات إلى 13 جنيها، ومانجو سنارة من 9 إلى 13 جنيها وكذلك مانجو فجر كلان ومانجو تومي، أما مانجو كيت وكنت فتتراوح بين 8 لـ12 جنيها، ومانجو تيمور من سعر 13 إلى سعر 17 جنيها.

أسعار المانجو اليوم في الأسواق

وفي الأسواق المحلية والشعبية، سجل سعر الكيلو من المانجو البلدي بين 10 إلى 15 جنيها، تراوح سعر المانجو الفص من 25 إلى 35 جنيهًا، تراوح سعر المانجو الصديقة بين 15 إلى 20 جنيهًا وفقا للجودة، وتراوح سعر كيلو المانجو السكري بين 10 و15 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وعن أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و6.5 جنيه، سجل سعر الجريب فروت ما بين 7 و9 جنيهات، سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 6 و10 جنيهات، سجل كيلو البلح الرملي بين 9 و11 جنيها، تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الرمان بين 4 و8 جنيهات.