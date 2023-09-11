دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب قلين بكفر الشيخ دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بمركز شباب شباس عمير، بمشاركة 45 عضوا من أعضاء أندية التطوع من مراكز شباب «البكاتوش، الغنيمي، قزمان، عجلان، الشاذلي، شباس عمير»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحب، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أهمية الإسعافات الأولية

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أهمية الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التي تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، كما تتناول تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولي لإنقاذ الحالات المصابة.

وقدم الدورة التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمراكز شباب قلين، القائد الكشفي محمد المصري، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومحمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين، وباسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية.