إرشادات بشأن الإسعافات الأولية حال التعرض للحروق.. إليك التفاصيل

أكدت محافظة القاهرة على بعض الإرشادات الخاصة بالإسعافات الأولية للحروق وأسباب الحروق وكيفية التعامل معها من أجل سلامة المواطنين والحد من أي خسائر بشرية.

وجاءت أسباب الحروق والإسعافات الأولية الواجب اتباعها لحماية الشخص من المضاعفات السلبية وفق تقرير المحافظة، كالتالي:

أسباب الحروق

التعرض المباشر للنار أو للغازات الحارة.

ملامسة معدن ساخن كالمكواة.

الحرارة الرطبة كالتعرض للسوائل الساخنة.

الموجات الضوئية الحارقة المتولدة من الانفجارات النووية.

حروق الكهرباء.

ملامسة الغازات مثل غاز النيتروجين أو الأكسجين.

المواد الكيماوية الكاوية.

درجات الحروق وأنواعها:

- حروق الدرجة الأولى: «حرق سطحي»

- حروق الدرجة الثانية: «حرق عميق»

- حروق الدرجة الثالثة: «عميق جدا»

الإسعافات الأولية لحروق الدرجة الأولى

إبعاد الشخص عن مصدر الحريق على الفور.

يتم وضع ماء بارد على الحروق الحرارية وبكمية كبيرة ويشترط ألا تكون مثلجة.

إذا كان ناتجاً عن القار يستخدم الماء البارد مع عدم إزالة القار.

مراقبة التنفس لأن الحروق تسبب انسداد في ممرات الهواء لما تحدثه من تورم (عند حدوث حروق في منطقة ممرات الهواء أو الرئة).

لا يستخدم الثلج أو الماء المثلج إلا في حالة الحروق السطحية الصغيرة.

بعد هدوء الحرق ووضع الماء البارد عليه، يتم خلع الملابس أو أية أنسجة ملامسة له، أما في حالة التصاقها لا ينصح علي البته إزالتها.

يغطى الحرق بضمادة جافة معقمة لإبعاد الهواء عنه.

الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

الإسعافات الأولية للحروق الكهربائية

البعد عن المصدر الكهربائي الذي سبب الحرق.

تحديد عمق الحرق.

تغطية الحروق بضمادة جافة معقمة.

لا تهدأ الحروق باستخدام الماء.

مراقبة ما إذا كانت توجد علامات تهدد حياة المصاب مثل: عدم انتظام ضربات القلب أو مشاكل التنفس.

تعليمات مهمة

• لا تنزع أي شيء ملتصق بالجزء المحترق.

• لا تضع أي شيء على الجزء المحترق.

• لا تضع قطنًا طبيًّا فوق الحرق مباشرة.

• لا تضع مشمعًا لاصقًا لربط الغيار فوق الجزء المحترق.

• لا تقم بفقع الفقاقيع الناتجة عن الحرق.

الإسعافات الأولية للحروق الكبيرة

اذا كانت ملابس المصاب مشتعلة بالنيران، ضع المصاب على الأرض مستلقيًّا على ظهره.

وغط المصاب ببطانية أو سجادة أو اغمره بالماء إن وجد.

قم بفتح المجرى الهوائي وتأمين التنفس.

غط الجزء المحترق كله بغيار أو ملابس نظيفة منعًا للتلوث.

اعط المصاب رشفات من الماء.

انقل المصاب إلى مركز طبي لتقديم الرعاية الطبية.

الإسعافات الأولية للحروق الكيميائية

انزع ملابس الشخص المصاب فوراً.

اغسل الجسم بماء غزير لمدة 30 دقيقة.

في حالة إصابة العين تغسل بالماء جيداً.

غط المصاب بملاءة نظيفة.

اطلب الإسعاف فوراً.