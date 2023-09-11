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أحمد سعد بعد نجاح حفله الأخير: «جمهوري أهم أسباب حبي للحياة»

كتب:

ياسمين محمود
06:21 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
أحمد سعد

أحمد سعد

وجه الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الشكر لجمهوره بعد الحضور الكبير الذي شهده حفله الأخير في إحدى الجامعات الخاصة بصحبة روبي.

ونشر أحمد سعد مجموعة صور من كواليس الحفل، وعلق عليها: «هيفضل جمهوري من أهم أسباب حبي لنفسي وللحياة».

حفل أحمد سعد وروبي

وأحيا أحمد سعد وروبي مؤخرا حفل غنائي في إحدى الجامعات الخاصة رفع شعار كامل العدد.

وقال سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «الحفلة كانت عظيمة في جامعة بدر، حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي، شكرا لكل الشباب اللذيذ الفرفوش».

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