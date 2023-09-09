أحمد سعد يغني مع طفل من ذوي الهمم: «ضحكتك عندي بكل النجاح اللي شفته بحياتي»

شارك الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو له من حفله الأخير مع طفل من ذوي الهمم.

وعلق أحمد سعد على الفيديو قائلا: «ضحكتك عندي أحسن من كل النجاح اللي شفته في حياتي».

حفل أحمد سعد وروبي

وأعرب الفنان أحمد سعد منذ أيام عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته، بنجاح حفله في إحدى الجامعات الخاصة بمشاركة روبي بنشر صور من الحفل وعلق عليها قائلا: «إمبارح كانت حفلة عظيمة في جامعة بدر، حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي، شكراً لكل الشباب اللذيذة الفرفوشة وشكراً جامعة بدر».