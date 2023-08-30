«شباب إسكندرية»: إمداد المشروعات القومية بالمواهب المتميزة رياضيا

كشفت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن تفاصيل المشروع القومي للموهبة الحركية، مؤكدة أنه يهدف إلى توفير فرص لانتقاء المواهب الرياضية للألعاب الرياضية الأولمبية، تنسيقا وتكاملا مع المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأوليمبي، وتوجيه الأطفال للأنشطة الرياضية، خاصة الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة.

تدريبات المهارات الأساسية

وأشارت إلى أنه من خلال المشروع يجرى إمداد المشروعات القومية بالمواهب المتميزة رياضيا، وتحسين أداء المشاركات المصرية في البطولات الدولية.

وتقوم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للرياضة، بتنفيذ فاعليات تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية في المهارات الأساسية، لكل الألعاب بملاعب كلية التربية الرياضية بنات في فلمنج.