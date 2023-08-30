رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«شباب إسكندرية»: إمداد المشروعات القومية بالمواهب المتميزة رياضيا

كتب:

خالد غنيم
08:58 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2023
تدريبات المشروع القومي

تدريبات المشروع القومي

كشفت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن تفاصيل المشروع القومي للموهبة الحركية، مؤكدة أنه يهدف إلى توفير فرص لانتقاء المواهب الرياضية للألعاب الرياضية الأولمبية، تنسيقا وتكاملا مع المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأوليمبي، وتوجيه الأطفال للأنشطة الرياضية، خاصة الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة. 

تدريبات المهارات الأساسية

وأشارت إلى أنه من خلال المشروع يجرى إمداد المشروعات القومية بالمواهب المتميزة رياضيا، وتحسين أداء المشاركات المصرية في البطولات الدولية.

وتقوم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للرياضة، بتنفيذ فاعليات تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية في المهارات الأساسية، لكل الألعاب بملاعب كلية التربية الرياضية بنات في فلمنج.

اقرأ المزيد:

وزير الشباب والرياضة يشهد بروتوكول تعاون بشأن ذوي الهمم في القاهرة

«الشباب والرياضة» تطلق قمة الشمول الرقمي والمالي والتسجيل إلكترونيا

«يلا كامب».. رحلات وتخييم لـ«الشباب والرياضة» على شواطئ مطروح

وزير الشباب والرياضة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية

«الشباب والرياضة» تنظم دورة تدريبية عن صناعة المحتوى والتأثير الإعلامي

«الشباب والرياضة» بالجيزة تنظم مهرجان السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة
بقلم خالد غنيم