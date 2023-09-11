انهيار مئات المباني والطرق والجسور.. ماذا فعلت العاصفة «دانيال» في ليبيا؟

تعيش الدولة الليبية ساعات عصيبة، بعد أن ضربت العاصفة «دانيال» المناطق الساحلية في شمال البلاد بقوة، خاصةً منطقة «درنة»، شرق ليبيا، التي تأثرت بشدة نتيجة الفيضانات التي تسببت بها العاصفة، وأدت إلى انهيار مئات المباني السكنية، وأغلب الطرق والجسور في المنطقة.

وأكدت بلدية درنة، في بيان رسمي اليوم الاثنين، أن معظم الطرق الرئيسية قد تعرضت للانهيار نتيجة الفيضانات الجارفة، التي خلفتها العاصفة «دانيال»، وسط أنباء تفيد بأن المياه جرفت آلاف الأشخاص إلى البحر، وطالبت بلدية درنة الجهات المختصة بفتح ممر بحري.

«درنة» مدينة منكوبة

وفي الغضون، أصدر رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حماد، اليوم الاثنين، قراراً يعتبر درنة مدينة منكوبةـ بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.

وتدفقت أمطار رهيبة بعد العاصفة «دانيال»، على وادي درنة، الذي يفصل المدينة إلى نصفين، مما تسبب في غرق آلاف السيارات، التي كانت متوقفة على الجانبين.

حظر تجوال في مناطق شمال شرق ليبيا

ووجهت بلدية درنة تحذيراتها للمواطنين بشأن الأوضاع الجوية المتقلبة، وجريان السيول، مع مطالبة السكان بإخلاء المناطق المحاذية للساحل، والتقيد بحظر التجوال في مناطق شمال شرق ليبيا، بسبب العاصفة «دانيال».

وتعمل القوات المسلحة الليبية على إجلاء العائلات العالقة في المناطق المتضررة من السيول، في شرق ليبيا، في ظل انهيار غالبية الطرق المؤدية للمدينة، وانقطاع الكهرباء والاتصالات.

إعلان حالة حداد 3 أيام

وأعلنت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، في وقت سابق اليوم الاثنين، الحداد وتنكيس الأعلام بكافة مرافق الدولة لمدة 3 أيام، على ضحايا السيول في شرق ليبيا، وفق ما أورد موقع «الوسط» الليبي.

الهلال الأحمر: حصيلة الضحايا تزيد على 250 وفاة

وذكر الهلال الأحمر في بنغازي أنه تم تسجيل نحو 150 حالة وفاة، إضافة إلى أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وذلك في درنة وحدها، جراء العاصفة «دانيال»، واعتبر أن حصيلة الوفيات جراء السيول في درنة، قد تزيد على 250 حالة، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الاثنين.

دعوة لتسخير كل الإمكانات

ودعا مجلس النواب الليبي الحكومة المكلفة من البرلمان بجميع وزاراتها، إلى تسخير كل إمكانياتها لمواجهة كارثة العاصفة «دانيال»، للتخفيف من وطأتها على المتضررين، وطالبت بسرعة تقديم الاحتياجات الطارئة لمواجهة هذه الكارثة بشكل عاجل، وكلفت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي اللجان الدائمة المعنية بالمجلس، بمتابعة الأزمة مع الوزارات والهيئات المعنية.

وطالب نائب عمية بلدية درنة، في تصريحات صحفية، بضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ المدينة، التي تعاني من انهيار مئات المباني، مما ينذر بكارثة إنسانية في المدينة، مناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل عبر ميناء درنة البحري، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.